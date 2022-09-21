Російський правозахисний рух «Весна» оголосив всезагальну акцію протесту проти мобілізації

Старт акції запланований сьогодні о 19:00 за місцевим часом, інформує ZN.ua.

Російський правозахисний рух «Весна» оголосив всезагальну акцію протесту проти мобілізації
© raskalov-vit.livejournal.com

Російський правозахисний рух «Весна» заявив про всезагальну акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив глава Кремля Владімір Путін. Про це йдеться у публікації правозахисників у телеграм.

Правозахисний рух закликає росіян виходити на протести у всіх містах сьогодні, 21 вересня, о 19.00 за місцевим часом.

«Ні могилізації! Всеросійська акція протесту. Сьогодні, 21 вересня, о 19.00. Центри всіх міст»,- йдеться у повідомленні.

«Тепер війна по-справжньому прийде у кожну оселю та кожну родину. Раніше влада говорила, що воюють лише «професіонали» — і що вони переможуть. З'ясувалося, що не перемагають і на фронт почали набирати в'язнів. А тепер оголошено мобілізацію. Значить, становище вкрай важке», - заявила організація.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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