Російський правозахисний рух «Весна» оголосив всезагальну акцію протесту проти мобілізації

Російський правозахисний рух «Весна» заявив про всезагальну акцію протесту проти мобілізації, яку оголосив глава Кремля Владімір Путін. Про це йдеться у публікації правозахисників у телеграм.

Правозахисний рух закликає росіян виходити на протести у всіх містах сьогодні, 21 вересня, о 19.00 за місцевим часом.

«Ні могилізації! Всеросійська акція протесту. Сьогодні, 21 вересня, о 19.00. Центри всіх міст»,- йдеться у повідомленні.

«Тепер війна по-справжньому прийде у кожну оселю та кожну родину. Раніше влада говорила, що воюють лише «професіонали» — і що вони переможуть. З'ясувалося, що не перемагають і на фронт почали набирати в'язнів. А тепер оголошено мобілізацію. Значить, становище вкрай важке», - заявила організація.