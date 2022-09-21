Плани Росії провести так звані "референдуми" є ознакою провалу — Блінкен

США ніколи не визнають ні ці, ні будь-які інші зусилля Кремля анексувати українські землі, інформує ZN.ua.

Плани Росії провести так звані
© Офіс президента

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував рішення РФ провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, це свідчить про "крайні презирство та зневагу" РФ до принципів ООН. Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї, повідомляє CNN.

Він підкреслив, що Росія наважилася на "референдуми" та мобілізацію саме зараз, коли зазнала великих втрат та зіштовхнулася з занепокоєнням усього світу через ситуацію в Україні.

і дії - ознака слабкості, ознака провалу Росії", - зауважив Блінкен.

Держсекретар додав, що США ніколи не визнають результати так званих "референдумів" та будь-які інші дії РФ для анексії українських територій. Він підкреслив, щоб важливо, аби й інші країни це роз'яснили.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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