Плани Росії провести так звані "референдуми" є ознакою провалу — Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен прокоментував рішення РФ провести так звані "референдуми" на тимчасово окупованих територіях України. За його словами, це свідчить про "крайні презирство та зневагу" РФ до принципів ООН . Про це він заявив під час виступу на Генасамблеї, повідомляє CNN.

Він підкреслив, що Росія наважилася на "референдуми" та мобілізацію саме зараз, коли зазнала великих втрат та зіштовхнулася з занепокоєнням усього світу через ситуацію в Україні.

"Ці дії - ознака слабкості, ознака провалу Росії", - зауважив Блінкен.