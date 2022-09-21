Новостей.COM ⇒
2022-09-21
Посол США в Україні: «Псевдореферендуми та мобілізація – це ознаки слабкості РФ»
Бріджит Брінк відреагувала на виступ Путіна, під час якого він оголосив в РФ часткову мобілізацію, інформує
© скриншот видео Youtube
Так звані «референдуми» на окупованих українських територіях та оголошення часткової мобілізації – це ознаки слабкості Росії,
«Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – написала Брінк у Twitter.
Юлія Москаленко, ZN.ua