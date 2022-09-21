Посол США в Україні: «Псевдореферендуми та мобілізація – це ознаки слабкості РФ»

Бріджит Брінк відреагувала на виступ Путіна, під час якого він оголосив в РФ часткову мобілізацію, інформує ZN.ua.

Посол США в Україні: «Псевдореферендуми та мобілізація – це ознаки слабкості РФ»
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Так звані «референдуми» на окупованих українських територіях та оголошення часткової мобілізації – це ознаки слабкості Росії, заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона запевнила, що Сполучені Штати продовжать підтримувати Україну.

«Фальшиві референдуми та мобілізація є ознаками слабкості, провалу Росії. Сполучені Штати ніколи не визнають претензій Росії на нібито анексовану українську територію, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно», – написала Брінк у Twitter.





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