Підтримка України з боку ЄС залишиться непохитною — Шарль Мішель

Президент Євроради Шарль Мішель відреагував на заяву глави Кремля Владіміра Путіна про оголошення часткової мобілізації в РФ . Він запевнив, що підтримка України з боку ЄС залишиться непохитною. Про це Мішель написав у Twitter .

«Кремль оголошує мобілізацію у Міжнародний день миру 21 вересня, поки на Генасамблеї ООН країни працюють задля єдності, безпеки та процвітання», - йдеться у дописі.

Також Мішель підкреслив, що єдиним агресором у війні є Росія, запевнивши у непохитній підтримці України з боку ЄС.

«У цій війні є лише один агресор - Росія і одна країна, яка зазнала агресії - Україна. Підтримка України боку ЄС залишатиметься непохитною», - написав Мішель.