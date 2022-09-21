Підтримка України з боку ЄС залишиться непохитною — Шарль Мішель

Мішель підкреслив, що єдиним агресором є Росія.

Підтримка України з боку ЄС залишиться непохитною — Шарль Мішель

Президент Євроради Шарль Мішель відреагував на заяву глави Кремля Владіміра Путіна про оголошення часткової мобілізації в РФ. Він запевнив, що підтримка України з боку ЄС залишиться непохитною. Про це Мішель написав у Twitter.

«Кремль оголошує мобілізацію у Міжнародний день миру 21 вересня, поки на Генасамблеї ООН країни працюють задля єдності, безпеки та процвітання», - йдеться у дописі.

Також Мішель підкреслив, що єдиним агресором у війні є Росія, запевнивши у непохитній підтримці України з боку ЄС.

«У цій війні є лише один агресор - Росія і одна країна, яка зазнала агресії - Україна. Підтримка України боку ЄС залишатиметься непохитною», - написав Мішель.

Kremlin announces mobilization on the #internationaldayofpeace2022 while at #UNGA countries work for cooperation, security and prosperity.

In this war, there is only one aggressor, Russia, and one aggressed country, Ukraine.

EU’s support to #Ukraine will remain steadfast.

— Charles Michel (@CharlesMichel) September 21, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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