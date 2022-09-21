Рада ухвалила за основу закон про добровільний військовий облік жінок

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким військовий облік жінок має бути добровільним. Зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» за основу проголосували 267 депутатів, повідомив за підсумками засідання парламенту 21 вересня депутат Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом закону № 6482 нове формулювання статті щодо обліку жінок має таке формулювання:

«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних».

Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Автори закону аргументували зміни тим, що на військовий облік повинні стати мільйони українських жінок у віці від 18 до 60 років, що є дуже непросто з огляду на кадрове забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Як наслідок багато жінок не зможуть вчасно стати на військовий облік та на них буде накладено штраф, що призведе до «зайвої соціальної напруги й формування негативного ставлення до військового обов’язку».