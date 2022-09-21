Рада ухвалила за основу закон про добровільний військовий облік жінок

Виняток становлять лише медики.

Рада ухвалила за основу закон про добровільний військовий облік жінок
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт, яким військовий облік жінок має бути добровільним. Зміни до закону «Про військовий обов’язок і військову службу» за основу проголосували 267 депутатів, повідомив за підсумками засідання парламенту 21 вересня депутат Ярослав Железняк.

Згідно з проєктом закону №6482 нове формулювання статті щодо обліку жінок має таке формулювання:

«Жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідною військово-обліковою спеціальністю, визначеною в переліку, затвердженому Міністерством оборони України, та придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком, за власним бажанням можуть бути взяті на військовий облік військовозобов’язаних».

Водночас жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, беруться на військовий облік військовозобов’язаних.

Автори закону аргументували зміни тим, що на військовий облік повинні стати мільйони українських жінок у віці від 18 до 60 років, що є дуже непросто з огляду на кадрове забезпечення територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Як наслідок багато жінок не зможуть вчасно стати на військовий облік та на них буде накладено штраф, що призведе до «зайвої соціальної напруги й формування негативного ставлення до військового обов’язку».


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."Військова допомога Китаю для росії, Байден зробив заяву: "Я подзвонив президенту Сі..."
Латвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візамиЛатвія обмежує в'їзд громадянам РФ із шенгенськими візами
У Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТОУ Вірменії влаштували мітинг із вимогою вийти з ОДКБ та встановити співпрацю з НАТО
Алла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в УкраїніАлла Пугачова вперше за сім місяців засудила війну в Україні
Війна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООНВійна в Україні вразила всіх — Україна стане головною темою Генассамблеї ООН
Блок рекламы


Похожие новости
Демобілізація: Верховна Рада прийняла новий закон про призовників в армію – кого стосуєтьсяДемобілізація: Верховна Рада прийняла новий закон про призовників в армію – кого стосується
"Менше емоцій": українців заспокоїли, пояснивши, навіщо насправді Кремлю "мобілізація" та "військовий стан""Менше емоцій": українців заспокоїли, пояснивши, навіщо насправді Кремлю "мобілізація" та "військовий стан"
В російському полоні перебувають до 50 жінок з “Азовсталі”, дві з них вагітніВ російському полоні перебувають до 50 жінок з “Азовсталі”, дві з них вагітні
Поліція моралі: в Ірані після арешту померла курдська жінка, що порушила закон щодо хіджабуПоліція моралі: в Ірані після арешту померла курдська жінка, що порушила закон щодо хіджабу
Нікополь вночі накрили «Градами», є пораненіНікополь вночі накрили «Градами», є поранені
Війська РФ усю ніч накривали Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією — голова Дніпропетровської ОВАВійська РФ усю ніч накривали Нікопольщину «Градами» та важкою артилерією — голова Дніпропетровської ОВА
Російські окупанти незаконно утримували сотні жителів Куп’янська в переповнених камерахРосійські окупанти незаконно утримували сотні жителів Куп’янська в переповнених камерах
Експерти пояснили, які злочини підпадають під "порушення законів та звичаїв війни"Експерти пояснили, які злочини підпадають під "порушення законів та звичаїв війни"
Сенатори США внесли законопроект про визнання Росії державою-спонсором тероризмуСенатори США внесли законопроект про визнання Росії державою-спонсором тероризму
Кабмін підготував закон щодо кримінальної відповідальності за російський паспортКабмін підготував закон щодо кримінальної відповідальності за російський паспорт
Последние новости
Подгружаем последние новости