"Показав мені, що готовий": Ердоган вважає, що путін хоче швидше закінчити війну

Владимир Путин, Реджеп Эрдоган

Турецький президент поспілкувався з путіним та вважає, що російський диктатор готовий закінчити війну в Україні.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган вважає, що російський диктатор путін прагне швидше закінчити війну, яку сам почав проти України. Кремлівський диктатор нібито розуміє, що "біда обраного ним курсу велика". Про це турецький лідер сказав в інтерв'ю газеті Yeni ?afak після зустрічі з главою кремля в Узбекистані і говорячи про враження від його поведінки.

"Найголовніше, тут буде дуже і дуже важливе російське ставлення. В Узбекистані я зустрівся з путіним, і у нас з ним відбулися дуже великі дискусії. І він насправді показав мені, що готовий покінчити з цим якнайшвидше. Це було моє враження, тому що те, як зараз йдуть справи, є досить проблематичним”, – поділився Ердоган.

Путін, Ердоган

Однак він категорично відповів на запитання, чи варто дозволити росії "залишити за собою частину території, забраної в України після лютневого вторгнення". За його словами, це не повинно бути частиною рішення війни.

"Ні й, безперечно, ні. Коли ми говоримо про взаємну згоду, то маємо на увазі: якщо в Україні буде встановлений світ, звичайно, повернення захоплених земель стане дуже важливим. Це те, що очікується. Це те, що потрібно. Путін зробив певні кроки "Ми зробили певні кроки. Захоплені землі будуть повернуті Україні", - заявив президент Туреччини.

Володимир Путін


Галина Струс, politeka.net





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