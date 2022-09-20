За Віталія Кличка готові віддати голоси понад 56% киян - оприлюднено результати опитування щодо виборів мера

Віталій Кличко залишається лідером рейтингу кандидатів на пост мера Києва на наступних виборах.

Про це свідчить соціологічне опитування "Суспільно-політична та соціально-економічна ситуація в м. Києві", проведене Центром прикладних досліджень на замовлення Центру розвитку міст, інформує Апостроф .

Відповідаючи на питання "Якби вибори мера Києва відбувались у наступну неділю, за кого Ви б проголосували?", більше половини респондентів серед тих, хто визначився з вибором, відповіли, що проголосували б за чинного мера столиці Віталія Кличка, - 56,4%.

За лідера партії "24 серпня" Сергія Притулу готові були б проголовувати 23,8% виборців серед тих, хто визначився з вибором. За представницю партії "Слуга народу" Олену Зеленську, яка посідає третє місце, - 6,3%.

Таким чином, Віталій Кличко випереджає найближчого конкурента майже в три рази.

Опитування "Вивчення громадської думки щодо суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації в м. Києві" проводилося з 10 по 23 серпня 2022 року шляхом анкетного опитування в формі особистісного інтерв’ю методом "F2F" з використанням електронних носіїв (планшетів). В опитуванні взяли участь 1017 мешканців Києва віком від 18 років. Теоретична похибка не перевищує 3,1%.