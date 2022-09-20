Україна отримає від Словенії модернізовані танки М-55S

Словенія в обмін на передані Україні танки отримає 35 німецьких вантажних автомобілів, інформує ZN.ua.

Україна отримає від Словенії модернізовані танки М-55S
© Український Мілітарний Портал

Україна отримає від Словенії 28 модернізованих танків M-55S, заявив прем’єр-міністр Словенії Роберт Голоб.

Натомість, Словенія отримає від Німеччини 35 вантажних автомобілів і п’ять автомобільних цистерн.

"Цей "круговий обмін" також посилить оборонне співробітництво між Словенією та Німеччиною", – наголосив глава уряду Словенії.


Анна Конюченко, ZN.ua





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