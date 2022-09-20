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2022-09-20
Україна отримає від Словенії модернізовані танки М-55S
Словенія в обмін на передані Україні танки отримає 35 німецьких вантажних автомобілів, інформує
© Український Мілітарний Портал
Україна отримає від Словенії 28 модернізованих танків M-55S,
Натомість, Словенія отримає від Німеччини 35 вантажних автомобілів і п’ять автомобільних цистерн.
"Цей "круговий обмін" також посилить оборонне співробітництво між Словенією та Німеччиною", – наголосив глава уряду Словенії.
Анна Конюченко, ZN.ua