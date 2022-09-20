ЗСУ "закобзонили" майже 55 тисяч окупантів: статистика втрат армії РФ

На 209 добу відчайдушної боротьби українців із російськими загарбниками, наші бійці продовжують відстоювати незалежність власної держави та нищити рашистів та військову техніку - всього за добу було ліквідовано до 200 окупантів, інформує Апостроф.

Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ станом на вівторок, 20 вересня.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 54810 (+160) осіб ліквідовано
  • танків ? 2216 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ? 4724 (+4) од,
  • артилерійських систем – 1323 (+10) од,
  • РСЗВ – 318 (+6) од,
  • засоби ППО ? 168 (+0) од,
  • літаків – 252 (+1) од,
  • гелікоптерів – 217 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5),
  • крилаті ракети ? 239 (+1),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од,
  • спеціальна техніка ? 125 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.


Марія Швець, Апостроф





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