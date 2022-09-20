ЗСУ "закобзонили" майже 55 тисяч окупантів: статистика втрат армії РФ

На 209 добу відчайдушної боротьби українців із російськими загарбниками, наші бійці продовжують відстоювати незалежність власної держави та нищити рашистів та військову техніку - всього за добу було ліквідовано до 200 окупантів, інформує Апостроф .

Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ станом на вівторок, 20 вересня.

Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 54810 (+160) осіб ліквідовано

танків ? 2216 (+4) од,

бойових броньованих машин ? 4724 (+4) од,

артилерійських систем – 1323 (+10) од,

РСЗВ – 318 (+6) од,

засоби ППО ? 168 (+0) од,

літаків – 252 (+1) од,

гелікоптерів – 217 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5),

крилаті ракети ? 239 (+1),

кораблі /катери ? 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од,

спеціальна техніка ? 125 (+0).

Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.