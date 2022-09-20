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2022-09-20
ЗСУ "закобзонили" майже 55 тисяч окупантів: статистика втрат армії РФ
На 209 добу відчайдушної боротьби українців із російськими загарбниками, наші бійці продовжують відстоювати незалежність власної держави та нищити рашистів та військову техніку - всього за добу було ліквідовано до 200 окупантів, інформує
Про це свідчить зведення Генштабу ЗСУ станом на вівторок, 20 вересня.
Так, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 20.09 орієнтовно склали:
- особового складу ? близько 54810 (+160) осіб ліквідовано
- танків ? 2216 (+4) од,
- бойових броньованих машин ? 4724 (+4) од,
- артилерійських систем – 1323 (+10) од,
- РСЗВ – 318 (+6) од,
- засоби ППО ? 168 (+0) од,
- літаків – 252 (+1) од,
- гелікоптерів – 217 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 925 (+5),
- крилаті ракети ? 239 (+1),
- кораблі /катери ? 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3587 (+6) од,
- спеціальна техніка ? 125 (+0).
Зазначається, що найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.
Марія Швець, Апостроф