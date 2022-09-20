Україна вирішила не визнавати атестати та дипломи РФ та ще 10 країн СНД, видані до 1992 року

Україна вийшла з угоди про співпрацю у галузі освіти в СНД, яка передбачала визнання атестатів, дипломів та звань, виданих та присвоєних в 11 країнах СНД до 1992 року. Відповідна постанова Кабінету міністрів України від 16 вересня 2022 року оприлюднена на "Урядовому порталі".

"Вийти з Угоди про співробітництво в галузі освіти, вчиненої 15 травня 1992 р. в м. Ташкенті", - йдеться в постанові.

Угода передбачала безстрокове визнання на своїх територіях документів державного зразка про середню, професійно-технічну, середню спеціальну, вищу освіту, перепідготовку кадрів, про присудження наукових ступенів і вчених звань, виданих у державах-учасницях договору до 1992 року.

Крім того, вказана угода передбачала, що держави-учасниці сприяють задоволенню освітніх потреб населення, що належить до національних меншин і самобутніх етнічних груп, у тому числі шляхом створення умов для одержання освіти рідною мовою, надання взаємної допомоги в забезпеченні й розробці оригінальних підручників і іншої учбово-методичної літератури, у підготовці й перепідготовці педагогічних кадрів для національних меншин і етнічних груп.

Підписантами угоди, крім України, були Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан. Пізніше до угоди приєдналися Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Казахстан, Киргизстан, Молдова.

Нагадаємо, водночас існувала також двостороння угода з Білоруссю про взаємне визнання й еквівалентність документів про освіту і вчені звання від 1998 року. Цей договір Україна денонсувала в квітні 2022 року.

У листопаді 2022 року припинить дію для України міжнародний договір між Україною та Росією про співробітництво в галузі освіти. Таке рішення Україна ухвалила в травні 2022 року.

Водночас, до сьогодні в Україні залишається чинним Порядок визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав. Даний порядок передбачає що документи громадян колишнього СРСР, видані до 15 травня 1992 року, не потребують визнання. Причому, порядок містить посилання на денонсовану 16 вересня Угоду про співробітництво в галузі освіти.

Продовжують діяти й інші документи, пов'язані з Угодою про співробітництво в галузі освіти, які містять посилання на денонсовану 16 вересня Угоду. Зокрема, це:

Угода між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання

між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про взаємне визнання і еквівалентність документів про освіту і вчені звання Деякі питання визнання і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав Про затвердження Порядку і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав

і встановлення еквівалентності в Україні документів про освіту, виданих навчальними закладами інших держав Угода між Урядом України та Урядом Республіки Узбекистан про співробітництво в галузі освіти.

Крім того, залишається чинною: