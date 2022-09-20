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2022-09-20
Росіяни мучили українців у поліцейському відділенні Ізюма: фото тортури
Російські окупанти під час перебування в Ізюмі влаштували катувальну в місцевому відділі поліції.
Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ НП України у Харківській області Сергій Болінов.
Окупанти облаштували катівню та в'язницю. Слідчі знайшли журнали зі списком затриманих, які вели рашисти, а також інструменти тортур – електричні кабелі.
Фото: www.facebook.com/Сергій Болвінов
Фото: www.facebook.com/Сергій Болвінов
Фото: www.facebook.com/Сергій Болвінов
Наразі слідчі вивчають кожну камеру, де тримали людей та збирають доказову базу для майбутніх судових розглядів. У приміщенні, де проводили допити, окупанти тримали людей зі зв'язаними руками, надягали їм на голови протигази, а на підлозі було видно сліди крові, інформує
Фото: Олександра Новосіл/Суспільне
Фото: Олександра Новосіл/Суспільне
Євген Устименко, Апостроф