Росіяни мучили українців у поліцейському відділенні Ізюма: фото тортури

Російські окупанти під час перебування в Ізюмі влаштували катувальну в місцевому відділі поліції.

Про це повідомив начальник Слідчого управління ГУ НП України у Харківській області Сергій Болінов.

Окупанти облаштували катівню та в'язницю. Слідчі знайшли журнали зі списком затриманих, які вели рашисти, а також інструменти тортур – електричні кабелі.

Фото: www.facebook.com/Сергій Болвінов

Фото: www.facebook.com/Сергій Болвінов

Фото: www.facebook.com/Сергій Болвінов

Наразі слідчі вивчають кожну камеру, де тримали людей та збирають доказову базу для майбутніх судових розглядів. У приміщенні, де проводили допити, окупанти тримали людей зі зв'язаними руками, надягали їм на голови протигази, а на підлозі було видно сліди крові, інформує Апостроф .

Фото: Олександра Новосіл/Суспільне

Фото: Олександра Новосіл/Суспільне