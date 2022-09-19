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2022-09-19
У "ЛНР" засудили співробітника ОБСЄ до 13 років позбавлення волі
Суд визнав його винним у держзраді.
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Проросійські сепаратисти на сході України засудили співробітника Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) до 13 років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді, повідомили російські інформаційні агенції у понеділок.
"Судова колегія визнала Дмитра Павловича Шабанова винним... і засудила його до 13 років позбавлення волі", - повідомляє РИА Новости з посиланням на так званий Верховний суд "ЛНР".
Шабанова, затриманого у квітні, звинувачують у передачі конфіденційної інформації іноземним спецслужбам.
За даними сепаратистської влади, Шабанов був завербований у 2016 році колишнім офіцером СБУ України та агентом Центрального розвідувального управління США в Україні.
Оксана Лебедина, ZN.ua