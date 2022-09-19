У "ЛНР" засудили співробітника ОБСЄ до 13 років позбавлення волі

Проросійські сепаратисти на сході України засудили співробітника Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ) до 13 років ув'язнення за звинуваченням у державній зраді, повідомили російські інформаційні агенції у понеділок.

"Судова колегія визнала Дмитра Павловича Шабанова винним... і засудила його до 13 років позбавлення волі", - повідомляє РИА Новости з посиланням на так званий Верховний суд "ЛНР".

Шабанова, затриманого у квітні, звинувачують у передачі конфіденційної інформації іноземним спецслужбам.