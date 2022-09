Сьогодні в Нью-Йорку відбудеться зустріч міністрів закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна, міністра закордонних справ Азербайджану Джейхуна Байрамова та держсекретаря США Ентоні Блінкена. Про це повідомив речник зовнішньополітичного відомства Вірменії.

За повідомленням речника МЗС Вірменії, зустріч відбудеться зв ініціативи американської строни. Представники Азербайджану та Вірменії прибули в США для участі у 77-й сесії Генасамблеї ООН .