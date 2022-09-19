FT: Індія і Китай невдоволені війною Путіна, але Україну вони теж не підтримують
Аналітики зауважують, що в російській війні проти України китайську і індійську сторони непокоїть зовсім не порушення української цілісності і суверенітету, інформує
Індія і Китай публічно висловили застереження Владіміру Путіну щодо його вторгнення в Україну. І це свідчить про зміни у сприйнятті війни в часи, коли Європа і США намагаються скоротити підтримку Кремля на міжнародній арені, - кажуть західні чиновники.
Минулого тижня на саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді дорікнув Путіну. Крім того, сам російський президент визнав, що китайський лідер Сі Цзіньпін висловив йому занепокоєння через вторгнення в Україну. І це, на думку чиновників на Заході, ознака того, що Москва стала причиною незручностей.
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«Особливо у випадку Моді. Не думаю, що йому подобається це. Було набагато краще зберігати неоднозначність, яка б дозволила дружити з обома сторонами і отримувати від цього користь», - сказав неназваний міністр на умовах анонімності.