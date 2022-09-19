FT: Індія і Китай невдоволені війною Путіна, але Україну вони теж не підтримують

Індія і Китай публічно висловили застереження Владіміру Путіну щодо його вторгнення в Україну. І це свідчить про зміни у сприйнятті війни в часи, коли Європа і США намагаються скоротити підтримку Кремля на міжнародній арені, - кажуть західні чиновники.

Минулого тижня на саміті Шанхайської організації співробітництва в Узбекистані Індійський прем’єр-міністр Нарендра Моді дорікнув Путіну. Крім того, сам російський президент визнав, що китайський лідер Сі Цзіньпін висловив йому занепокоєння через вторгнення в Україну. І це, на думку чиновників на Заході, ознака того, що Москва стала причиною незручностей.

Про це пише Financial Times , нагадуючи, що ознаки китайського і індійського невдоволення з’явилися через кілька днів після того, як українська армія змусила сили Росії відступити з Харківської області. Коментарі стали «непідробним і чітким сигналом» роздратування, через яке Індія і Китай можуть змінити свою поведінку щодо Росії і Заходу, - сказав виданню неназваний європейський чиновник. Ще один міністр з Європи прокоментував Financial Times, що коментарі лідерів Китаю і Індії були інтерпретовані як «реальна критика».

«Особливо у випадку Моді. Не думаю, що йому подобається це. Було набагато краще зберігати неоднозначність, яка б дозволила дружити з обома сторонами і отримувати від цього користь», - сказав неназваний міністр на умовах анонімності.