Німеччина передала Україні РСЗВ Mars II та півсотні бронетранспортерів Dingo

Берлін також готується розширити можливості для тренування українських військових, інформує ZN.ua.

Німеччина передала Україні РСЗВ Mars II та півсотні бронетранспортерів Dingo

Німеччина передала Україні обіцяні ракетні системи залпового вогню Mars II та бронетранспортери Dingo, повідомили у Міністерстві оборони ФРН.

«Ми виконуємо свої обіцянки! Ще дві ракетні системи Mars II та 50 Dingo поставлені в Україну. Ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її територіальну цілісність та суверенітет», - йдеться у повідомленні.

У міністерстві також анонсували розширення можливостей для тренувань українських військових у Німеччині з кінця місяця.

Wir halten unser Versprechen!
Zwei weitere Raketenwerfer Mars II sowie 50 Dingos werden an die Ukraine geliefert. Ab Ende September kommen Au Stimmungsbildsvorhaben in Deutschland hinzu. Damit unterst?tzen wir weiterhin die #Ukraine im Kampf um ihre Integrit?t und Souver?nit?t. pic.twitter.com/xcWbBGwBD1

— Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) September 19, 2022


Ольга Чекіс, ZN.ua





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