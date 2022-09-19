Німеччина передала Україні РСЗВ Mars II та півсотні бронетранспортерів Dingo

Німеччина передала Україні обіцяні ракетні системи залпового вогню Mars II та бронетранспортери Dingo, повідомили у Міністерстві оборони ФРН.

«Ми виконуємо свої обіцянки! Ще дві ракетні системи Mars II та 50 Dingo поставлені в Україну. Ми продовжуємо підтримувати Україну у боротьбі за її територіальну цілісність та суверенітет», - йдеться у повідомленні .

У міністерстві також анонсували розширення можливостей для тренувань українських військових у Німеччині з кінця місяця.