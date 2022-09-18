Пугачова оригінально заткнула всіх хейтерів Галкіна і підтримала українців: "Ті, хто робить нашу країну вигнанцем і..."

алла Пугачова, скрін

Примадонна вирішила висловитися з приводу масового хейту озлоблених жителів Росії та уряду на події свого чоловіка.

Алла Пугачова несподівано для всіх вирішила публічно сказати все, що думає про ситуацію навколо чоловіка Максима Галкіна. У соціальних мережах зірка в день народження дітей опублікувала картинку з промовистим підписом.

На адресу уряду Росії зірка стримуватися не стала. Після того, як Галкін підтримав нашу країну та засудив дію окупантів, його та сім'ю чи не вигнали з Росії, а також буквально позбавили будинку. Тепер артист із дітьми та Пугачовою живуть закордоном.

«Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає Батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова та припинення загибелі наших хлопців за ілюзором. нашу країну ізгоєм і обтяжують життя наших громадян», - висловилася Пугачова.

У мережі були вражені:

«Алло Борисівно, ви приголомшлива!; Молодець!!!?;Ми Вас любимо??; Справжня дружина ? Браво ??; Браво, дивовижна Алла!??; імперія завдає удару у відповідь. Велика вона і є велика; Яка молодець. Після дій Галкіна та слів Пугачової, ще більше їх поважала ?; Алла Борисівна! Немає слів! ??? хочу обійняти вас! ??».

Раніше кадри з Примадонною на похороні Горбачова викликали жах у шанувальників: у всьому чорному, без гриму, з мішками під очима зірку важко впізнати.

Тепер же на своїй сторінці в Instagram 73-річна артистка, яка разом із чоловіком-гумористом Максимом Галкіним виступає проти російської агресії в Україні, розмістила емоційний пост, у якому висловила своє ставлення і до Горбачова, і до політики нинішнього керівництва Росії.


Дарина Силина, politeka.net





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