Yle: Росія використовує у війні проти України ракети, які захищали Санкт-Петербург

Супутникові знімки свідчать, що Москва відправляє на війну велику кількість систем ППО з Ленінградської області, які, однак, не обов’язково будуть використовувати для знищення повітряних цілей, інформує ZN.ua.

Yle: Росія використовує у війні проти України ракети, які захищали Санкт-Петербург
© Міністерство оборони РФ

Санкт-Петербург - одне з найбільш важливих місць для протиповітряної оборони Росії. Однак, супутникові знімки свідчать, що з цього регіону російська армія перекидає в Україну велику кількість систем ППО і ракет до них.

Як пише фінська інформаційна агенція Yle, на знімках видно, що впродовж літа пускові установки і ракети зникли з бази в Зеленогорску в районі Карельського перешийку.

Yle зауважує, що Санкт-Петербург - друге за важливістю місто Росії. І воно зазвичай оточене 14 базами протиповітряної оборони. Тепер кілька з цих баз повністю порожні.

«Судячи зі знімків, чотири бази ППО були повністю позбавлені техніки», - сказав виданню військовий експерт і майор у відставці Марко Еклунд, який стежить за армією Росії вже більше 20 років. Він проаналізував фото, зроблені супутником, на прохання журналістів Yle.


Лесь Димань, ZN.ua





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