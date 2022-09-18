Yle: Росія використовує у війні проти України ракети, які захищали Санкт-Петербург

Санкт-Петербург - одне з найбільш важливих місць для протиповітряної оборони Росії. Однак, супутникові знімки свідчать, що з цього регіону російська армія перекидає в Україну велику кількість систем ППО і ракет до них.

Як пише фінська інформаційна агенція Yle , на знімках видно, що впродовж літа пускові установки і ракети зникли з бази в Зеленогорску в районі Карельського перешийку.

Yle зауважує, що Санкт-Петербург - друге за важливістю місто Росії. І воно зазвичай оточене 14 базами протиповітряної оборони. Тепер кілька з цих баз повністю порожні.

«Судячи зі знімків, чотири бази ППО були повністю позбавлені техніки», - сказав виданню військовий експерт і майор у відставці Марко Еклунд, який стежить за армією Росії вже більше 20 років. Він проаналізував фото, зроблені супутником, на прохання журналістів Yle.