Українські вчителі можуть стажуватись за кордоном навіть під час війни

Але для початку школам потрібно налагодити співпрацю із університетами та іншими закладами освіти, інформує ZN.ua.

Попри складнощі воєнного часу українська освіта має розвиватися для майбутнього, і особливо тут можуть допомогти міжнародні програми. Однак часто школи не користуються ними, бо банально не знають про їхнє існування, пише у матеріалі для ZN.UA «Можливості для шкіл під час війни: що треба знати» менеджерка Національного офісу міжнародної програми Ерахмус+ Жанна Таланова.

Асоціація із програмою Еразмус+ зазвичай пов’язана із академічним обміном студентами, який дозволяє їм навчатися і проходити стажування в університетах різних країн Європи. Однак вона ж відкриває широкі можливості і для шкіл та вчителів.

В умовах воєнного часу також важливо надавати новий досвід тим, хто запроваджує зміни, веде уроки і у шкільних кабінетах, і у бомбосховищах, і онлайн, щоб їхній освітній простір не обмежувався стінами аудиторій.

«Попри усі складнощі, наша освіта має не просто виживати, а розвиватися, думати про майбутнє країни і вже зараз будувати його. … Щоб стати частиною родини Еразмус+ в Україні і брати участь у запропонованих нею міжнародних проєктах, школам слід налагодити співпрацю з університетами і закладами професійної та фахової передвищої освіти. І це важливо не лише для того, аби взяти участь у програмі», - зазначає авторка.

Школи можуть долучатися до низки проектів як партнери програм, що реалізують університети або заклади професійної освіти.


Ірина Знась, ZN.ua





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