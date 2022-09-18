Українські вчителі можуть стажуватись за кордоном навіть під час війни

Попри складнощі воєнного часу українська освіта має розвиватися для майбутнього, і особливо тут можуть допомогти міжнародні програми. Однак часто школи не користуються ними, бо банально не знають про їхнє існування, пише у матеріалі для ZN.UA «Можливості для шкіл під час війни: що треба знати» менеджерка Національного офісу міжнародної програми Ерахмус+ Жанна Таланова.

Асоціація із програмою Еразмус+ зазвичай пов’язана із академічним обміном студентами, який дозволяє їм навчатися і проходити стажування в університетах різних країн Європи. Однак вона ж відкриває широкі можливості і для шкіл та вчителів.

В умовах воєнного часу також важливо надавати новий досвід тим, хто запроваджує зміни, веде уроки і у шкільних кабінетах, і у бомбосховищах, і онлайн, щоб їхній освітній простір не обмежувався стінами аудиторій.

«Попри усі складнощі, наша освіта має не просто виживати, а розвиватися, думати про майбутнє країни і вже зараз будувати його. … Щоб стати частиною родини Еразмус+ в Україні і брати участь у запропонованих нею міжнародних проєктах, школам слід налагодити співпрацю з університетами і закладами професійної та фахової передвищої освіти. І це важливо не лише для того, аби взяти участь у програмі», - зазначає авторка.

Школи можуть долучатися до низки проектів як партнери програм, що реалізують університети або заклади професійної освіти.