ЗСУ потопили баржу окупантів із військовою технікою та персоналом: "Підтверджені втрати ворога..."

дим, пожежа, атака

Збройні сили України на південному фронті потопили ворожу баржу з військовою технікою та окупантами на борту.

Про це повідомило оперативне командування «Південь».

Українські захисники забезпечили вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів і передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. Внаслідок цього в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити.

ЗСУ вдалося знищити одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку.

"Продірявлену «посудину» відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом", — наголосили в ОК "Південь".

ЗСУ, армія України

Також нашою авіацією нанесено три удари по ворогу, знищено два безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівню. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 320 вогневих завдань.

Загалом підтверджені втрати ворога за минулу добу складають 62 окупанта та 5 одиниць броньованої техніки.

Антонівський міст, Херсон, пожежа


Тарас Галушко, politeka.net





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
Кулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄСКулеба запросив зброю, санкції та фінансову допомогу від ЄС
Блок рекламы


Похожие новости
На Харківщині знайдено понад 10 катівень окупантівНа Харківщині знайдено понад 10 катівень окупантів
ЗСУ знищили бригаду окупантів, яка влаштувала різанину в Бучі: зведення Генштабу до ранку 18 вересняЗСУ знищили бригаду окупантів, яка влаштувала різанину в Бучі: зведення Генштабу до ранку 18 вересня
Українські військові потопили баржу зі зброєю і технікою окупантів – ОК «Південь»Українські військові потопили баржу зі зброєю і технікою окупантів – ОК «Південь»
Росія втратила в Україні ще 230 військових та гелікоптерРосія втратила в Україні ще 230 військових та гелікоптер
Як павуки в банці: система управління окупантів руйнується на Донбасі вже навіть без ударів ЗСУЯк павуки в банці: система управління окупантів руйнується на Донбасі вже навіть без ударів ЗСУ
Мінус ворожа "пташка", десятки одиниць техніки та 200 окупантів: озвучено втрати ворога за добуМінус ворожа "пташка", десятки одиниць техніки та 200 окупантів: озвучено втрати ворога за добу
Катували навіть дітей: все, що відомо про звірства окупантів у Ізюмі - фото та відеоКатували навіть дітей: все, що відомо про звірства окупантів у Ізюмі - фото та відео
Подоляк розповів, хто стоїть за атаками на помічників окупантів у Бердянську та ХерсоніПодоляк розповів, хто стоїть за атаками на помічників окупантів у Бердянську та Херсоні
Мінус 200 окупантів та вертоліт за добу: втрати ворога на 16 вересняМінус 200 окупантів та вертоліт за добу: втрати ворога на 16 вересня
ЗСУ ліквідували вже понад 54 тисячі російських окупантівЗСУ ліквідували вже понад 54 тисячі російських окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости