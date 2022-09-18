ЗСУ потопили баржу окупантів із військовою технікою та персоналом: "Підтверджені втрати ворога..."
Збройні сили України на південному фронті потопили ворожу баржу з військовою технікою та окупантами на борту.
Про це повідомило оперативне командування «Південь».
Українські захисники забезпечили вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів і передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. Внаслідок цього в окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити.
ЗСУ вдалося знищити одну одиницю альтернативного флоту – баржу, за допомогою якої окупанти намагалися доправляти озброєння та техніку.
"Продірявлену «посудину» відправлено за курсом руського воєнного корабля разом із навантаженою військової технікою та супровідним персоналом", — наголосили в ОК "Південь".
Також нашою авіацією нанесено три удари по ворогу, знищено два безпілотних літальних розвідники оперативно-тактичного рівню. Ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 320 вогневих завдань.
Загалом підтверджені втрати ворога за минулу добу складають 62 окупанта та 5 одиниць броньованої техніки.