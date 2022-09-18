Українські військові потопили баржу зі зброєю і технікою окупантів – ОК «Південь»

Також ЗСУ зруйнували плани ворога на відновлення руху Антонівським мостом, інформує ZN.ua.

Українські військові потопили баржу зі зброєю і технікою окупантів – ОК «Південь»
© Сергій Хлань/Facebook

Російські окупанти упродовж 17 вересня намагалися штурмувати позиції ЗСУ на півдні за допомогою танків, однак зазнали втрат і відійшли, повідомили в оперативному командуванні «Південь».

«Противник силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводив штурмові дії, але успіху не мав, втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили, відступив», - йдеться у вечірньому зведенні.

На додачу до знищеної бронетехніки, українська авіація та артилерія позбавили ворога:

  • 5 одиниць броньованої техніки;
  • 2 БПЛА оперативно-тактичного рівню;
  • баржі з озброєнням, технікою і супровідним персоналом.

Підтверджені втрати противника у живій силі – 62 особи.

«Забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. В окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити», - додали військові.


Ольга Чекіс, ZN.ua





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