Українські військові потопили баржу зі зброєю і технікою окупантів – ОК «Південь»
Також ЗСУ зруйнували плани ворога на відновлення руху Антонівським мостом, інформує
Російські окупанти упродовж 17 вересня намагалися штурмувати позиції ЗСУ на півдні за допомогою танків, однак зазнали втрат і відійшли, повідомили в оперативному командуванні «Південь».
«Противник силами до взводу за підтримки двох танків Т-72 та іншої броньованої техніки, проводив штурмові дії, але успіху не мав, втративши дві бойові машини десанту та третину живої сили, відступив», -
На додачу до знищеної бронетехніки, українська авіація та артилерія позбавили ворога:
- 5 одиниць броньованої техніки;
- 2 БПЛА оперативно-тактичного рівню;
- баржі з озброєнням, технікою і супровідним персоналом.
Підтверджені втрати противника у живій силі – 62 особи.
«Забезпечено вогневий контроль транспортних шляхів, логістичних центрів, маневрів й передислокації, пунктів базування та управління ворожих підрозділів. В окупантів зруйновано плани на відновлення пропускних спроможностей Антонівського залізничного мосту, який вони намагалися полагодити», - додали військові.