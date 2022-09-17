У Польщі готуються до нового потоку біженців із України

Польща готується до нового потоку біженців з України восени та взимку. Очікується, що мешканці зруйнованих українських міст, які залишилися без світла та газу, шукатимуть притулку у сусідніх країнах. Гуманітарні організації Польщі готуються до прийому біженців, хоч і зазначають, що допомагатимуть менше, ніж на початку війни. Про це повідомив директор Підкарпатського відділу Польського Червоного Хреста Мацей Марушак.

«Це виникає не лише тому, що люди не хочуть допомагати, а й тому, що люди, які допомагали раніше, використали свої відпустки та мають повертатися на роботу. Вони не зможуть допомагати у такій кількості», - додав він, повідомляє " Польське радіо ".

Нині близько 30 осіб постійно залучено на допомогу біженцям у Підкарпатському відділенні Польського Червоного Хреста.