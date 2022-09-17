Іспанія відправила в Україну п’ять літаків з боєприпасами

Іспанія відправила в Україну п’ять транспортних військових літаків з боєприпасами для великокаліберних артилерійських систем, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Літаки відправлялися окремо протягом кількох днів. П’ятий - Т-23 - вилетів 9 вересня з авіабази Торрехон-де-Ардос (Мадрид) і транспортував в Україну боєприпаси великокаліберної польової артилерії. Минулого тижня чотири рейси вилетіли з бази в Роті (Кадіс). Загалом транспортовано 75 піддонів великокаліберних боєприпасів.

Крім того, у відповідь на звернення міністра оборони України під час останньої міністерської зустрічі в Празі Міністерство оборони Іспанії відправило в Україну вантажівку з медичними засобами.

Так само, у відповідь на запит української влади щодо матеріалів та обмундирування для зимових умов, з Іспанії вже виїхало двадцять вантажівок із спорядженням, яке протягом серпня підготував підрозділ матеріально-технічного забезпечення армії Іспанії.

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес на міністерській зустрічі у Празі заявила колегам, що "усі ці поставки є прикладом рішучої та постійної підтримки українського народу з боку Іспанії протягом тривалого часу".