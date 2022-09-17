Зима наближається, але вона не вплине на підтримку України з боку НАТО — голова Військового комітету Альянсу

Голова Військового комітету НАТО Роб Бауер заявив, що Альянс не зупинить підтримку України у війні з РФ . НАТО підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно. Про це він заявив на конференції Військового комітету Альянсу.

«Надзвичайна сміливість українських збройних сил і українського народу братиме гору над опонентом знову й знову. Союзники по НАТО будуть підтримувати їх стільки, скільки необхідно. Зима наближається, але наша підтримка залишиться незламною», – підкреслив Бауер.

Він також зазначив, що вторгнення РФ в Україну поставило під загрозу увесь світовий порядок, і ця війна стала «більшою за Україну».

«Ця конференція проходить в той час, коли глобальна безпека перебуває під величезним тиском. Війна РФ проти України відкрила нову еру глобальної безпеки», - додав Бауер.

Голова Військового комітету НАТО також нагадав і про військове розширення та загрозливу риторику Китаю.

«Нападу зазнав увесь міжнародний порядок, заснований на правилах. Це, а також терористичні угруповання, які використовують асиметричні засоби ведення війни і створюють глобальні й локальні кризи, а також Китай , який масово нарощує військові зусилля і вдається до небезпечної риторики, – усе це тяжіє над нами», – заявив Бауер.

Він підкреслив, що завдання НАТО захистити населення країн союзників і завжди будувати плани наперед.

«І ми готові очікувати неочікуваного», – наголосив голова Військового комітету Альянсу.