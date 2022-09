Чехія закликає створити міжнародний трибунал з військових злочинів Росії після трагедії в Ізюмі

Чехія, яка нині головує в ЄС, у суботу закликала до створення міжнародного трибуналу з військових злочинів після того, як було виявлено нові масові поховання у звільненому від окупантів Ізюмі.

«У 21 столітті такі напади на громадянське населення немислимі та огидні», — заявив у Twitter міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

«Ми не повинні випускати це з уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців», - додав він.

"Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який розслідує злочин агресії", - сказав Ліпавскі.