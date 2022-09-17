Чехія закликає створити міжнародний трибунал з військових злочинів Росії після трагедії в Ізюмі

Чехія, яка нині головує в ЄС, у суботу закликала до створення міжнародного трибуналу з військових злочинів після того, як було виявлено нові масові поховання у звільненому від окупантів Ізюмі.

«У 21 столітті такі напади на громадянське населення немислимі та огидні», — заявив у Twitter міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавскі.

«Ми не повинні випускати це з уваги. Ми виступаємо за покарання всіх військових злочинців», - додав він.

"Я закликаю до якнайшвидшого створення спеціального міжнародного трибуналу, який розслідує злочин агресії", - сказав Ліпавскі.

Russia left behind mass graves of hundreds of shot and tortured people in the Izyum area. In the 21st century, such attacks against the civilian population are unthinkable and abhorrent. We must not overlook it. We stand for the punishment of all war criminals. #StandwithUkraine — Jan Lipavsk? (@JanLipavsky) September 17, 2022

В Ізюмі, який захопили російські військові, виявили близько 450 могил, більшість ексгумованих тіл зі слідами тортур.

За словами слідчих, у деяких тіл у могилах руки були пов'язані за спиною. Також було виявлено тіла дітей.