ЗСУ відбили атаки росіян біля п’яти населених пунктів – Генштаб

Російські окупанти намагаються захопити всю Донецьку область та зірвати ефективні дії ЗСУ на окремих напрямках. За добу українські військові відбили ворожі атаки біля Бахмута, Зайцевого, Авдіївки, Миколаївки Другої та Новомихайлівки. Про це сказано у ранковому зведенні Генштабу за 17 вересня.

«Противник продовжує завдавати ударів по помешканнях мирних жителів та об’єктах цивільної інфраструктури, порушуючи закони та звичаї ведення війни і норми міжнародного гуманітарного права. За минулу добу ворог завдав чотири ракетні, 24 авіаційні удари та здійснив 72 обстріли із систем реактивної артилерії», – повідомили у Генштабі.

Від обстрілів росіян з різних видів озброєння за добу постраждали 58 населених пунктів. Зокрема, це Харків, Золочів, Дружківка, Сіверськ, Закітне, Нью-Йорк, Веселянка, Мар’їнка, Красногорівка, Полтавка, Малі Щербаки, Мирне, Велике Артакове, Кривій Ріг, Нікополь, Ольгівське, Запоріжжя, Оріхів, Миролюбівка, Очаків та Сухий Ставок.

На волинському, поліському та сіверському напрямках обстановка без суттєвих змін.