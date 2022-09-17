Окупанти обстріляли Краматорськ ракетами С-300: поранено п'ятеро людей, серед них – дитина

Пошкоджено 31 будинок.

Окупанти обстріляли Краматорськ ракетами С-300: поранено п'ятеро людей, серед них – дитина
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Російські вйська у суботу, 17 вересня, обстріляли ракетами С-300 приватний сектор у Краматорську, заявив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"П'ять поранених, 31 пошкоджений будинок - наслідки ракетного обстрілу по Краматорську. Росіяни знову вдарили по приватному сектору - використали комплекс С-300. Серед поранених - одна дитина. Краматорськ майже щодня зазнає обстрілів - залишатися в місті небезпечно!" - наголосив Кириленко в Telegram.


Анна Конюченко, ZN.ua





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