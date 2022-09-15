Ексглава Адміністрації Порошенка підписав листа з проханням зняти санкції з близького до Путіна олігарха - StateWatch

Окремі представники єврейської спільноти в Україні у тому числі ексглава Адміністрації п’ятого президента України Петра Порошенка Борис Ложкін склали та підписали листа адресованого до президента Франції Емануєля Макрона з проханням зняти санкцій з близького до президента РФ Владіміра Путіна олігарха Моше Кантора. Про це повідомив головний експерт StateWatch Олександр Лємєнов.

«Ситуація, яка просто вганяє в ступор. Про санкції. Вчора мав розмову з іноземними журналістами і деякими представниками єврейської спільноти в Україні. Обговорювали ситуацію щодо листа від імені окремих людей, що є частиною юдейського народу. Але вони точно не репрезентують позицію всіх євреїв України», - наголосив Лємєнов.

За словами експерта, підписантами є головний рабин України Яков Дов Блайх, ексглава Адміністрації Президента Порошенка, а нині президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін, бізнесмен Борис Фуксман, а також маловідома Інна Іоффе.

Адресатом листа є президент Франції Емануель Макрон, а метою – зняття санкцій з російського олігарха, що близький до Путіна, Моше Кантора.

«Вищезгадана четвірка стверджує, що накладення санкцій було помилкою, а Кантор - меценат, лідер єврейської спільноти Європи і так далі», - додає Лємєнов.

«Добре, логіку Блайха, Фуксмана і Іоффе можу уявити. Їм байдуже, власне кажучи, на війну. Але ж Ложкін, що не один рік керував канцелярією надто проукраїнського президента Порошенка, навіщо поставив свій автограф?», - наголошує Олександр Лємєнов.

Борис Ложкін в даний час є віце-президентом Всесвітнього єврейського конгресу.

З листом можна ознайомитись тут . Лємєнов не вказує, чи дістався лист свого адресата – Емануєля Макрона.

В той же час за даними ізраїльського видання Haaretz , підписанти листа лобіювали в уряді Франції відміну санкцій щодо бізнесмена Моше Кантора.

Моше (В’ячеслав) Кантор - близький до президента РФ Владіміра Путіна 68-річний бізнесмен, великий акціонер російської компанії з виробництва добрив "Акрон", яка вважається найбільшим у світі виробником мінеральних добрив. Кантор використовував свій статок, який до війни Forbes оцінював в 12,7 млрд доларів, для фінансування єврейських організацій в Європі та Ізраїлі. Він довгий час був президентом Європейського єврейського конгресу, що базується в Брюсселі, поки не був змушений піти у відставку після введення санкцій Європейського Союзу на початку цього року.