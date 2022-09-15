Данилов показав, як Україна контролює зброю союзників: "З моменту перетину кордону"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов провів зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Бріджіт Брінк.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

У ході розмови у РНБО презентували модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" з моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

Данилов наголосив, що завдяки системі "СОТА" все озброєння, яке надається партнерами, перебуває під ретельним контролем держави "від моменту перетину кордону до розподілу на місцях".

"У системі "СОТА" є низка інших модулів, які дозволяють керівництву держави розуміти сьогодення та будувати прогнози на майбутнє на основі верифікованих даних", - зазначили у відомстві.