Данилов показав, як Україна контролює зброю союзників: "З моменту перетину кордону"

Данилов показав, як Україна контролює зброю союзників: "З моменту перетину кордону"

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов провів зустріч із Надзвичайним та Повноважним Послом США в Україні Бріджіт Брінк.

Про це повідомляє пресслужба РНБО.

У ході розмови у РНБО презентували модуль інформаційно-аналітичної системи "СОТА" з моніторингу постачання Україні озброєння від країн-партнерів.

Данилов наголосив, що завдяки системі "СОТА" все озброєння, яке надається партнерами, перебуває під ретельним контролем держави "від моменту перетину кордону до розподілу на місцях".

американская РСЗО HIMARS

"У системі "СОТА" є низка інших модулів, які дозволяють керівництву держави розуміти сьогодення та будувати прогнози на майбутнє на основі верифікованих даних", - зазначили у відомстві.

Брінк вітала ініціативу щодо розробки подібної системи контролю за постачанням західної військової допомоги. Також під час зустрічі сторони обговорили подальший розвиток українсько-американської співпраці та посилення підтримки від США. Посол запевнила у готовності сприяти інтенсифікації військової, гуманітарної та іншої допомоги, щоб наша держава здобула перемогу у війні з російським агресором.


Алексей Ионов, politeka.net





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