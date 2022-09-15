Деокуповано майже 400 населених пунктів: Зеленський підбив підсумки контрнаступу ЗСУ на Харківщині

"Те, що світ побачив у Бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини, те, що бачимо зараз ми з вами на Харківщині, – це докази геноциду проти українців. Докази того, що росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", інформує ZN.ua .