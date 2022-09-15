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2022-09-15
Деокуповано майже 400 населених пунктів: Зеленський підбив підсумки контрнаступу ЗСУ на Харківщині
"Те, що світ побачив у Бучі, те, що ми побачили на деокупованій території Чернігівщини, Сумщини, те, що бачимо зараз ми з вами на Харківщині, – це докази геноциду проти українців. Докази того, що росія не може принести нічого іншого, окрім геноциду", інформує
Президент Зеленський в нещодавно деокупованому Ізюмі на Харківщині© Володимир Зеленський / Telegram
Після повернення зі звільнених районів на Харківщині, президент Зеленський у щоденному
Оксана Коваль, ZN.ua