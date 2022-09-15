Робимо позначку "дезертир" і далі – розстріл: Пригожин із ПВК "Вагнер" знову взявся за мобілізацію злочинців

Спонсор так званої “Групи Вагнера” Євгеній Пригожин намагається утвердитися як обличчя російської «спецоперації» в Україні, пише в останньому зведенні Інститут дослідження війни. Вчора він виступив в одній із російських в'язниць із промовою про вербування., в якій на словах не залишає вибору в'язням pосійської тюрми, заявляючи про

"Війна важка. На всілякі там чеченські і так далі – близько не схоже, – каже Пригожин і за пів року служби обіцяє злочинцям амністію. – Варіантів повернутися на зону немає. Ті, хто приїхав (у зону бойових дій – ред.) і вирішив, що він кудись не туди потрапив – ми робимо позначку "дезертир". І далі – розстріл", інформує ZN.ua .

З посиланням на російських воєнних оглядачів, в ISW зазначають , що Пригожин запроваджує «сталінський» метод, який дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію, яка може розпалити соціальну напругу в російському суспільствi.

Кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги своєї аудиторії на те, що так звана “спецоперація” і російське вище військове командування не є ефективними. Водночас американське відомства (ISW) вказує, що є близькою довіреною особою Путіна, і налагодження ним контакту з лідерами думок у Росії може посприяти зниженню критики дій Кремля в Україні, які останнім часом зазнають краху. Особливо помітною непідготовленість російського війська стає на тлі успішної операції ЗСУ з деокупації Харківщини.