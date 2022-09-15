Робимо позначку "дезертир" і далі – розстріл: Пригожин із ПВК "Вагнер" знову взявся за мобілізацію злочинців

Кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги своєї аудиторії на те, що так звана “спецоперація” і російське вище військове командування не є ефективними, зазначають в звіті OSW

Робимо позначку
© відкриті джерела

Спонсор так званої “Групи Вагнера” Євгеній Пригожин намагається утвердитися як обличчя російської «спецоперації» в Україні, пише в останньому зведенні Інститут дослідження війни. Вчора він виступив в одній із російських в'язниць із промовою про вербування., в якій на словах не залишає вибору в'язням pосійської тюрми, заявляючи про

"Війна важка. На всілякі там чеченські і так далі – близько не схоже, – каже Пригожин і за пів року служби обіцяє злочинцям амністію. – Варіантів повернутися на зону немає. Ті, хто приїхав (у зону бойових дій – ред.) і вирішив, що він кудись не туди потрапив – ми робимо позначку "дезертир". І далі – розстріл", інформує ZN.ua.

З посиланням на російських воєнних оглядачів, в ISW зазначають , що Пригожин запроваджує «сталінський» метод, який дозволяє Кремлю уникнути наказу про загальну мобілізацію, яка може розпалити соціальну напругу в російському суспільствi.

Кремль намагається відповісти на багатомісячні скарги своєї аудиторії на те, що так звана “спецоперація” і російське вище військове командування не є ефективними. Водночас американське відомства (ISW) вказує, що є близькою довіреною особою Путіна, і налагодження ним контакту з лідерами думок у Росії може посприяти зниженню критики дій Кремля в Україні, які останнім часом зазнають краху. Особливо помітною непідготовленість російського війська стає на тлі успішної операції ЗСУ з деокупації Харківщини.


Оксана Коваль, ZN.ua





Интересные новости
Депутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуренимиДепутат із спільниками привласнили мільйони, які мали віддати ЗСУ: понад 6000 людей виявилися обдуреними
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
Очевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктуріОчевидна відповідь: Бріджит Брінк про причину ракетних ударів по цивільній інфраструктурі
У Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕСУ Блінкена розкритикували РФ через удари по українських ТЕС
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти знову вдарили по Кривому Рогу: у місті – проблеми з водоюОкупанти знову вдарили по Кривому Рогу: у місті – проблеми з водою
Кадиров закликає провести в РФ «самомобілізацію»Кадиров закликає провести в РФ «самомобілізацію»
NYT: Після швидкого наступу на Харківщині українські командири думають, що робити даліNYT: Після швидкого наступу на Харківщині українські командири думають, що робити далі
Між Вірменією та Азербайджаном знову спалахнули бойові діїМіж Вірменією та Азербайджаном знову спалахнули бойові дії
Звільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутатЗвільнений Куп'янськ знову опинився під вогнем окупантів – депутат
WP: У звільнені міста Харківщини повертається надія на мирне життя, поки слідчі збирають рештки розстрілянихWP: У звільнені міста Харківщини повертається надія на мирне життя, поки слідчі збирають рештки розстріляних
Російські загарбники знову атакували Харків: є загиблий і пораненіРосійські загарбники знову атакували Харків: є загиблий і поранені
"Йдемо далі!": у звільненому Куп'янську почали "полювання" на колаборантів, у СБУ показали фото зрадників"Йдемо далі!": у звільненому Куп'янську почали "полювання" на колаборантів, у СБУ показали фото зрадників
Путін і Сі планують зустрітися знову на тлі погіршення відносин із ЗаходомПутін і Сі планують зустрітися знову на тлі погіршення відносин із Заходом
Росія може знову атакувати Київ — Залужний та ЗабродськийРосія може знову атакувати Київ — Залужний та Забродський
Последние новости
Подгружаем последние новости