У Байдена обіцяють нові санкції для РФ, проте спонсором тероризму визнавати не хочуть

Речник Держдепартаменту США Нед Прайс вважає, що ухвалення законопроекту про визнання Росії державою-спонсором тероризму принесе більше шкоди, аніж користі.

«Існують також непередбачені наслідки, до яких призведе визнання Росії державою-спонсором тероризму», — сказав Прайс під час брифінгу для преси.

Він наголосив, що Державний департамент розглядає можливість вживання кроків, які могли би суттєво вплинути на економіку та керівництво Росії і, водночас, не завдати згаданих вище небажаних наслідків.

«Ці кроки, які наразі обговорюються з законодавцями США, матимуть наслідки, аналогічні тим, які передбачені у випадку визнання держави спонсором тероризму, однак без небажаних моментів», — пояснив речник.