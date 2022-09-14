Суд визначив вартість ліцензії на напад на журналістів ексглаві «Укрексімбанку» Мецгеру

У справі про напад на журналістів «Схем» Кирила Овсяного та Олександра Мазура в «Укрексімбанку» Голосіївський районний суд Києва сьогодні, 14 вересня, визнав винуватими колишніх голову правління «Укрексімбанку» Євгена Мецгера, колишнього директора департаменту банківської безпеки установи Ігоря Тельбізова, а також начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова. Суд призначив їм штраф. Про це повідомили журналісти «Радіо Свобода».

Зазначається, що суддя Голосіївського районного суду Києва Микола Дідик зачитав вирок, згідно з яким Мецгера визнали винуватим за ч.1 та ч.3 статті 171 Кримінального кодексу («Незаконне вилучення зібраних журналістом матеріалів і технічних засобів, перешкоджання роботі журналіста, вчиненого службовою особою з використанням свого службового становища»). Мецгеру призначили штраф у розмірі 3 400 гривень (200 неоподаткованих мінімумів доходів громадян) без позбавлення права займати певні посади.

Також винуватими визнали колишніх директора департаменту банківської безпеки «Укрексімбанку» Ігоря Тельбізова і начальника управління внутрішньої безпеки Олега Осіпова за ч.1 та ч.2 статті 171 та ч.1 статті 126 («Побої та мордування»). Їм суд призначив штраф по 1 700 гривень кожному.

«Рішення є рішення, суд є суд. Приймаємо, як є. Можу погоджуватися, можу не погоджуватись. Я поспілкуюся зі своїми адвокатами, почитаємо рішення, почитаємо всі аргументи і будемо приймати рішення подавати чи не подавати (апеляцію – ред.)», - так Мецгер прокоментував вирок.

Також він дав уточнення щодо намірів обіймати державні посади в майбутньому.

«Якщо буде така нагода, буде в мене таке бажання, я буду потрібен державі – так, буду. Якщо не потрібен, то не буду. Але я вважаю, що в мене достатньо є навичок, скілів, які можуть бути потрібні державі ще», - заявив Мецгер.

«Є суд, є рішення. Тут же не клуб із розваг, хтось чимось задоволений чи ні. Я не обговорюю рішення суду, я громадянин цієї країни. І сьогодні є набагато важливіші справи, ніж обговорювати, хто тут чим задоволений. З того моменту, як вийшли з системи, ми працюємо, служимо, продовжуємо. Тому це – дрібниці життя, які сьогодні тут відбулись», - так на вирок суду відреагував Тельбізов.

«Радіо Свобода» повідомляє, що прокурори просили призначити покарання у вигляді штрафу та без позбавлення права займати посади. За словами адвоката журналістів Анатолія Попова, суд «фактично виніс вирок у межах того, що просила прокуратура».

«Штраф – це те, що просила прокуратура. Ми будемо обговорювати питання необхідності подання апеляційної скарги від нас, коли ознайомимося з повним текстом судового рішення. Ми запитували, чому прокуратура не просила покарання у вигляді відсторонення від можливості обіймати певні посади. Нам повідомили, що це узгоджено з керівництвом прокуратури», – заявив Попов.

«Я хочу відзначити, що ми не дуже задоволені діями прокуратури в цій кримінальній справі. Бо десь із кінця жовтня було очевидно, що прокуратура не зацікавлена в нормальному розслідуванні. Ми про це дізналися 10 листопада 2021-го, коли ознайомилися з матеріалами справи. Згодом ми дізналися, що закрита 146 стаття ККУ – це незаконне позбавлення волі осіб. Нам через суд довелося її відновлювати», - додав адвокат.

Повідомляється, що потерпілі оскаржують безпідставне, на їхню думку, закриття кримінального провадження за найтяжчою, 146 статтею ККУ («Незаконне позбавлення волі або викрадення людини»), що може передбачати обмеження волі на строк до трьох років або позбавлення волі на той самий строк.