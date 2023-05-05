Нема техніки – зате є інсценізований напад: ISW про те, для чого росіяни вдарили по Кремлю

Це стане приводом для скасування парадів на 9 травня, на які Росія просто не здатна.

Російські посадовці використають атаку безпілотника на Кремль як привід для скасування парадів до Дня Перемоги 9 травня. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує ZN.ua .

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Раніше російські офіційні особи скасували паради 9 травня в 21 місті Росії та окупованому Криму без офіційного обґрунтування чи з міркувань безпеки. кількох містах заявили, що вони скасовують заходи та паради 9 травня через турботу про учасників «спеціальної військової операції». Але жодного глобального пояснення цих скасувань в інших містах так і не було.

«Кремль використає удар 3 травня, щоб скасувати заходи 9 травня та збільшити свої інформаційні зусилля, щоб представити війну в Україні як екзистенційну загрозу для Росії, – йдеться у звіті ISW. – Кремль, ймовірно, сподівається обмежити типові події 9 травня, щоб приховати деградацію російської армії, оскільки такі події демонстративно демонструють передову російську військову техніку, значна частина якої або критична для російських операцій в Україні, або була знищена за 14 місяців виснажливих боїв».

Припускають, що Кремль також, ймовірно, сподівається стримати події 9 травня через побоювання, що святкування вшанування загиблих військовослужбовців можуть стати потенційним джерелом внутрішньої негативної реакції на високу кількість втрат Росії в Україні. Російські чиновники скасували заходи пам’яті «Безсмертного полку» в останні тижні, ймовірно, з таких причин.