Азербайджан звинуватили в обстрілі російських прикордонників: фото та реакція Баку

У вірменському телеграм-каналі з'явилася інформація про обстріл військового пункту дислокації прикордонних сил ФСБ Росії в Гегаркуніці Збройними силами Азербайджану. Офіційне Баку спростувало заяву.

Про це написали в телеграм-каналі "Вірменська вендетта", а відповідь Міноборони Азербайджану опублікували в телеграм-каналі "AAF".

Як відомо, телеграм-канал "Інфотека24" (ним, імовірно, курує ДНКО "Громадські зв'язки" при уряді Вірменії) оприлюднив фотографії нібито обстрілу пункту дислокації прикордонних сил ФСБ РФ в Гегаркуніці зі сторони азербайджанських ЗС у ніч з 12 на 13 вересня.

У результаті обстрілу, який заперечило офіційне Баку, було пошкоджено будівлю розміщення російських прикордонників та військову техніку.

"Інформація вірменських ЗМІ про нібито обстріл азербайджанської армії пункту дислокації ФСБ Росії не відповідає дійсності і є відчайдушною спробою сумнозвісного режиму Пашиняна втягнути Москву у свою прикордонну авантюру. Водночас ми не виключаємо, що Єреван, якому нема чого втрачати, може влаштувати провокацію та інсценування проти себе", - так відповіли в Міноборони Азербайджану.