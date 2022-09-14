Контрнаступ української армії застав окупантів в Балаклії зненацька: фото звільненого міста

Військові знаходять тіла вбитих цивільних

Контрнаступ української армії застав окупантів в Балаклії зненацька: фото звільненого міста
З'явилися фото звільненої Балаклії
© Getty Images

Після звільнення в результаті контрнаступу ЗСУ 27-тисячної Балаклії у Харківській області журналісти "Української правди" опублікували фото звільненого міста.

«Населений пункт, що донедавна був відомим хіба вибухами на військових складах у 2017 році, став першим офіційно звільненим з-під російської окупації в Харківській області. Першим, на прикладі якого українська армія показала Росії та світу: Україна йде у контрнаступ, а українські військові повертають синьо-жовті прапори до українських міст», - йдеться у матеріалі.

У Балаклії українські воїни записали відоме відео з бігбордом коли після знятого російського плакату на ньому виявились слова Тараса Шевченка: "Борітеся – поборете! Вам Бог помагає".

Місто було в окупації пів року. Весь час не припинялися обстріли – зараз про них нагадують пробиті мінами будинки, розтрощений торговий центр навпроти міськради та всипані битим склом вулиці. В місті немає газу, води та світла. Нещодавно з'явився зв'язок і, відповідно, мобільний інтернет. В місті ходили гривні, а незадовго до деокупації в обігу з'явилися рублі.

«Місцеві цікавилися, чи звільнила українська армія Куп'янськ, а після позитивної відповіді уточнювали: "А Херсон?". Інші цікавилися, чи сильно від війни постраждав Київ», - пишуть журналісти.

Час в місті завмер. На бігбордах, як і на Донеччині та Луганщині, досі висять новорічні та різдвяні привітання.

«Контрнаступ української армії, як розповідають мешканці Балаклії, застав окупантів зненацька. Вони буквально розбігалися в різні сторони й зі страхом в очах питали місцевих: «А куди нам тікати?», - йдетться у матеріалі

Зараз військові та правоохоронці збирають в місті інформацію про всіх, хто допомагав окупаційному режиму.

Журналісти побували у Балаклії на шостий день після її звільнення. Тут вкотре видавали гуманітарну допомогу та розгрібали залишки старих прильотів.

«Буквально за 10 хвилин пішки від міськради поліцейські викопали з тимчасових могил тіла двох цивільних чоловіків. За попередньою інформацією, росіяни розстріляли їх на своєму блокпосту 6 вересня. Остання подія нагадує, що звільнення територій відкриває світові правду про злочини окупантів проти мирного населення», - пише УП.


Артем Руденко, ZN.ua





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