Київські школярі щомісяця отримуватимуть по 1000 грн: хто може розраховувати на гроші

Київські школярі щомісяця отримуватимуть премії у розмірі 1000 грн. Стало відомо, хто із учнів може розраховувати на гроші.

Київські школярі щомісяця отримуватимуть по 1000 грн: хто може розраховувати на гроші

Столична влада вирішила винагороджувати школярів, які показують високі результати у навчанні. Йдеться про призери конкурсів, олімпіад та турнірів з предметів. Рішення про виплату персональних стипендій було ухвалено депутатами Київської міської ради.

Голова постійної комісії Київради з питань освіти та науки, сім'ї, молоді та спорту Вадим Васильчук нагадав, що освітній процес кардинально змінився. Спочатку це було пов'язано з пандемією коронавірусу, коли діти пішли на дистанційне навчання. Потім розпочалася війна – і вони не змогли повернутися за парти.

Наразі у більшості шкіл навчальний процес проводиться в режимі онлайн. Зазначено, що діти максимально віддалилися від традиційного режиму навчання та перебувають у стресі. Їм потрібне заохочення за старання – тим, хто не втратив інтерес до навчання та продовжує активно гризти граніт науки.

Київські школярі щомісяця отримуватимуть по 1000 грн: хто може розраховувати на гроші

"Наразі необхідно впроваджувати дієві механізми, які мотивуватимуть школярів досягати успіхів у навчанні. Проект рішення передбачає присвоєння персональних стипендій учням 8-11-х класів, які є призерами олімпіад, конкурсів та турнірів з навчальних предметів, а також мають високі досягнення у навчанні" , – пояснив Васильчук.

Вказані виплати київським школярам покриватимуться за рахунок коштів із міського бюджету.

Нагадаємо, що деякі мешканці Києва отримають змогу отримати знижку на комуналку – вона складе від 30 до 100% вартості послуг.


Ловіцька Леся, Тудей





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