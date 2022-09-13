На що окупанти перетворили село під Ізюмом: ексклюзивне відео

Під час контрнаступу на Харківщині Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Мала Комишуваха в Ізюмському районі Харківської області. Загарбники не залишили в ньому жодного цілого будинку, інформує Апостроф .

"Апостроф" публікує ексклюзивне відео, зняте в Малій Комишувасі невдовзі після звільнення, яке надіслав боєць Павло Буравльов із позивним "Сом", із 30-ї бригади 1-го стрілецького батальйону інженерно-саперного взводу.

За словами бійця, ЗСУ захопили багато трофейної російської військової техніки - танки, МТ-ЛБ (багатоцільовий транспортер-тягач легкий броньований), а також боєкомплект окупантів. Загарбники так спішно тікали, що все кидали.

Він додав, що росіяни "кошмарили" села дорогою. За словами одного з місцевих жителів, які пережили окупацію, всього два загарбники були з Москви та Санкт-Петербурга, а решта - з російської глибинки.

На кадрах - сумна та типова картина того, що залишає після себе "російський мир" - зруйновані будинки, вибиті вікна, пошкоджені дахи.

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