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2022-09-13
Велика партія окупантів вирушила до пекла: свіже зведення втрат армії РФ в Україні
Йде 202-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку вторгнення в Україні їх загинуло вже 53 300 осіб. Лише за минулу добу ліквідовано 350 загарбників, знищено літак, 7 танків та багато іншої військової техніки ворога.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.09 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 175 (+7) од.,
- бойових броньованих машин ? 4 662 (+22) од.,
- артилерійських систем – 1 279 (+10) од.,
- РСЗВ – 311 (+0) од.,
- засобів ППО ? 165 (+3) од.,
- літаків – 244 (+1) од.,
- вертольотів – 213 (+0) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),
- крилатих ракет ? 233 (+17),
- кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) од.,
- спеціальної техніки – 117 (+0).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.
Олена Руденко, Апостроф