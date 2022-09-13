Велика партія окупантів вирушила до пекла: свіже зведення втрат армії РФ в Україні

Йде 202-та доба повномасштабної війни з російськими окупантами, з початку вторгнення в Україні їх загинуло вже 53 300 осіб. Лише за минулу добу ліквідовано 350 загарбників, знищено літак, 7 танків та багато іншої військової техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 13.09 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 53 300 (+350) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 175 (+7) од.,
  • бойових броньованих машин ? 4 662 (+22) од.,
  • артилерійських систем – 1 279 (+10) од.,
  • РСЗВ – 311 (+0) од.,
  • засобів ППО ? 165 (+3) од.,
  • літаків – 244 (+1) од.,
  • вертольотів – 213 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 904 (+1),
  • крилатих ракет ? 233 (+17),
  • кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 469 (+6) од.,
  • спеціальної техніки – 117 (+0).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Харківському та Донецькому напрямках.


Олена Руденко, Апостроф





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