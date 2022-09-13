Кремль ставить підготовку до псевдореферендумів на паузу — американські аналітики

В Інституті вивчення війни США заявили, що контрнаступ Сил оборони зменшує шанси проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Про це сказано в останньому звіті ISW .

"В окупованому Херсоні залишається ряд "фахівців", але Кремль поставив референдум "на паузу", - зазначають аналітики. - А призначений Росією "голова" Запорізької області Євген Балицький 12 вересня заявив, що Запорізька окупаційна адміністрація проведе "референдум" про анексію, "як тільки ми будемо готові з точки зору безпеки".

За словами Балицького, 86% жителів окупованої частини Запорізької області нібито підтримують анексію. Аналітики зазначають, що такий відсоток з'явився внаслідок проведення фальшивих опитувань громадської думки.