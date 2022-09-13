РНБО за два місяці не змогло накласти санкції на друга Путіна Ротенберга

Рада національної безпеки та оборони України за два місяці так і не внесла російського бізнесмена та близького друга президента РФ Владіміра Путіна Аркадія Ротенберга до санкційного списку, чим і досі унеможливлює конфіскацію його активів в Україні, зазначив керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін.

«РНБО/ОП вже два місяці рятують від конфіскації статки путінского олігарха Ротенберга. Кабмін ще 15 липня запропонував РНБО внести Аркадія Ротенберга до санкційного списку. Та за два місяці в РНБО так і не спромоглися ввести санкції», - написав він.

Зокрема у серпні Центр протидії корупції та ГО «Автомайдан» звернулися до Мін’юсту з питанням щодо стягнення активів російського олігарха Ротенберга, однак у міністерстві зазначили, що зможуть підготувати позов тільки тоді, коли РНБО застосує до Ротенберга санкції у вигляді «блокування активів».

При цьому керівник ЦПК зазначає, що у цей же час навколо активів Ротенберга влаштували цілу показуху — спочатку їх показово арештували в рамках кримінального провадження, але згодом арешт зняли, а суд розблокував банківські рахунки компанії, пов’язаної із Ротенбергом та скасував арешт щодо двадцяти об'єктів нерухомості, зокрема ТРЦ “Ocean Plaza” в Києві.

«З цього приводу в мене питання до секретаря РНБО Олексія Данілова — як так виходить, що ЗСУ роблять неможливе - за лічені дні звільняють тисячі квадратних км, а РНБО не спроможне за місяці зробити елементарного - заблокувати активи друзів Путіна? Аналогічне питання в мене до президента, який є головою РНБО», - пише Шабунін.