Мамедов про удари по ТЕС: "Відплата за поразку заборонена Женевською конвенцією"
Він наголосив, що основоположним принципом ведення війни є обов'язок спрямовувати удари на військові цілі, інформує ZN.ua.
Заступник генерального прокурора України у 2019-2021 роках Гюндуз Мамедов зауважив, що російські пропагандисти вже підтвердили те, що ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури - свідома тактика відволікання уваги від невдач на передовій. У своєму мікроблозі у Твіттер він опублікував шматок одного з ефірів на росТВ, де один з прихильників путінського режиму закликає знеструмити усю Україну.
Та Мамедов зазначає, що подібна поведінка суперечить нормам Женевської конвенції.
"Женевська конвенція містить вимогу про те, що основоположним принципом ведення війни є військова необхідність, тобто обов'язок спрямовувати військові дії на військові цілі. Такі заходи, як відплата за поразку, прямо заборонені статтями 52 і 54 AD I", - пише Мамедов.
1/2 Taking defeats on the battlefield #Russian army is attacking #Ukraine’s critical infrastructure due to which civilians of Kharkiv,Dnipro,Poltava,Sumy regions are suffering. ??propagandists say this is a conscious tactic to distract attention from the failures on the frontline pic.twitter.com/elItPUwyYx