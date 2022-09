Мамедов про удари по ТЕС: "Відплата за поразку заборонена Женевською конвенцією"

Заступник генерального прокурора України у 2019-2021 роках Гюндуз Мамедов зауважив, що російські пропагандисти вже підтвердили те, що ракетні удари по об'єктах критичної інфраструктури - свідома тактика відволікання уваги від невдач на передовій. У своєму мікроблозі у Твіттер він опублікував шматок одного з ефірів на росТВ, де один з прихильників путінського режиму закликає знеструмити усю Україну.

Та Мамедов зазначає, що подібна поведінка суперечить нормам Женевської конвенції.

"Женевська конвенція містить вимогу про те, що основоположним принципом ведення війни є військова необхідність, тобто обов'язок спрямовувати військові дії на військові цілі. Такі заходи, як відплата за поразку, прямо заборонені статтями 52 і 54 AD I", - пише Мамедов.