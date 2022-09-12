У страху очі великі: окупанти запустили фейк про війська НАТО під Харковом

Минулого тижня ЗСУ розпочали масштабний контрнаступ у Харківській області, не лише звільнивши захоплені окупантами населені пункти, але змогли вийти на кордон з Росією. Пропагандисти, щоб приховати очевидну слабкість армії РФ , заявили, що Вовчанськ (місто в Чугуївському районі Харківської області) "нібито зайняли війська НАТО".

Відповідні скріншоти публікацій пропагандистів опублікував у своєму Telegram-каналі блогер та офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц"), інформує Апостроф .

Один і той же текст про "НАТО у Вовчанську" практично одночасно опублікували багато пропагандистських каналів у Telegram. Російські "воєнкори", які щодня пишуть про війну в Україні, також активно просувають цю маячню. Вони стверджують, що "війська НАТО" зайшли не лише у Вовчанськ, а й у Козачу Лопань. Українських військових нібито у цих містах практично немає, там лише "англомовні".

"Вовчанськ зайняли війська НАТО. Саме так і ніяк інакше. Пишуть звідти, що українських нацистів у місті практично немає. Багато чорношкірих та англомовних. Така сама ситуація у Козачій Лопані", - пишуть пропагандисти.

Проте чергову маячню пропагандистів легко спростовує фото українських воїнів на тлі українського прапора над адміністративною будівлею Вовчанська.

"Шах і мат", - підписав знімок Штефан.