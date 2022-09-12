"Аж стіни труснуло, ледь вікна не вилетіли": вибух пролунав в Ростові, у росіян почалася паніка

"Аж стіни труснуло, ледь вікна не вилетіли": вибух пролунав в Ростові, у росіян почалася паніка

Мешканці Ростова сполошилися після вибуху, який чули у всьому місті та найближчих селах.

У центрі російського Ростова пролунав вибух. Про це повідомляє одне з місцевих видань, редакція якого знаходиться у центрі міста. У коментарях до цієї новини у телеграм-каналі видання жителі Ростова почали писати, що чули звук вибуху у різних районах міста – центр, Західний, Суворовський та інші райони міста.

Крім того, звук "бавовни" був чутний і в інших населених пунктах – в Азові, Таганрозі, Новошахтинську, Шахтах, Новочеркаську, Аксі, Єйську та інших селах. Так, деякі користувачі пишуть, що вибух був такої сили, що тремтіли стіни і ледь не повилітали вікна. Тим часом у місцевому МНС повідомили, що не отримали інформації про будь-які вибухи чи НС.

Треба сказати, що в коментарях у росіян відразу почалася дика паніка: "Весь Ростов чув", "Руки і ноги затряслися", "Бавовна була, потім шум літака", "Трохи скла не повилітали", "Північний, аж стіни труснуло" , "Північний, спрацювала сигналізація у машин", "Неклинівський район, скрізь була чутна бавовна, шибки затремтіли", "Кажуть, що газовий балон вибухнув", "Бавовна? Та коли ви правду навчитеся говорити?", "Центральний ринок - затряслося будівля", "Це ж*па, потрібно валити!".

Тим часом серед коментаторів виявились і українці, які почали просто тролити росіян через цей вибух: "Не хлопок, а бавовна, ну час уже вивчити", "Ростов – це Україна", тощо.

До речі, після бурхливої ??дискусії редакція вирішила закрити коментарі у телеграм-каналі.


Галина Струс, politeka.net





Интересные новости
Захоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофаЗахоплені військами РФ міста Луганської області чекає катастрофа
"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі"П'ятдесят кілометрів за три дні": розкрито, хто насправді допомагає ЗСУ у контрнаступі
«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон«Наші втрати п’ять до одного»: поранені солдати України розповіли WP про наступ на Херсон
Посли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУПосли «Великої сімки» стурбовані проєктом закону, що може підірвати конкурс у НАБУ
Нат Балаклією піднято Український державний прапорНат Балаклією піднято Український державний прапор
Блок рекламы


Похожие новости
ЗСУ звільнили Святогірськ і зачистили від росіян околиці: фотоЗСУ звільнили Святогірськ і зачистили від росіян околиці: фото
У Росії почалася ланцюгова реакція заяв із вимогою до Путіна піти у відставкуУ Росії почалася ланцюгова реакція заяв із вимогою до Путіна піти у відставку
Великий відступ: яскраві меми та фотожаби на втечу росіян від ЗСУ на ХарківщиніВеликий відступ: яскраві меми та фотожаби на втечу росіян від ЗСУ на Харківщині
Контрнаступ ЗСУ відрізав росіянам шляхи логістики і кинув у паніку: зведення Генштабу та картаКонтрнаступ ЗСУ відрізав росіянам шляхи логістики і кинув у паніку: зведення Генштабу та карта
Великий перелам: NYT про те, що для росіян означає втрата ІзюмаВеликий перелам: NYT про те, що для росіян означає втрата Ізюма
Число країн, що вводять візові обмеження для росіян, має збільшуватися – ЗеленськийЧисло країн, що вводять візові обмеження для росіян, має збільшуватися – Зеленський
"Нам нема куди їхати": росіян почали активно гнати з Польщі"Нам нема куди їхати": росіян почали активно гнати з Польщі
"Не приїжджайте, вам тут не раді": які країни з 19 вересня закриються від росіян"Не приїжджайте, вам тут не раді": які країни з 19 вересня закриються від росіян
У росіян можуть виникнути проблеми з іранськими безпілотниками — ЗСУУ росіян можуть виникнути проблеми з іранськими безпілотниками — ЗСУ
В окупованому Мелітополі – вибух у штабі з підготовки до псевдореферендумуВ окупованому Мелітополі – вибух у штабі з підготовки до псевдореферендуму
Последние новости
Подгружаем последние новости