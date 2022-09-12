У Британії пам'ять Єлизавети II вшанували в'язаними фігурками королеви: зворушливі фото

Після звістки про смерть Єлизавети II тисячі британців прийшли до Букінгемського палацу, щоб вшанувати її пам'ять і покласти квіти. Окрім цього, люди знайшли ще один спосіб висловити вдячність королеві за 70 років правління – вони створили в’язані фігурки монархині, які тепер можна побачити на вулицях.

У соціальній мережі Twitter люди публікують фото своїх творінь. "Близькі сусіди королеви із села Баллатер вшановують її пам’ять в’язаними виробами", - говориться у підписі до одного зі знімків, інформує Апостроф .

Фото: Twitter.com

Люди створюють "іграшкову Єлизавету" у яскравих вбраннях, таких, які вона любила носити за життя, із улюбленими коргі поруч, а також вказують роки життя монархині: 1926-2022.

Фото: Twitter.com

У коментарях деякі користувачі мережі висловили занепокоєння через те, що може початися дощова погода і фігурки зіпсуються. Вони додали, що через це вироби невдовзі доведеться прибрати з вулиць і перемістити у більш підходяще місце для зберігання.

Фото: Twitter.com

Також юзери були вражені побаченим та зазначили, що кожна фігурка виглядає справді по-особливому: "Як це мило", "Вони всі виглядають чудово", "Це дуже красиво", "Мені подобається", "Кожен виріб - унікальний", "Баллатер - гарне село".

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Баллатер - село в графстві Абердиншир, Шотландія, розташоване на річці Ді. Баллатер є центром для туристів, місце відоме своєю смачною джерельною водою, яку раніше навіть використовували в лікувальних цілях. Тут проживає понад 1400 жителів. Замок Балморал, будинок відпочинку британської королівської родини, знаходиться за 7 миль (11 кілометрів) від селища. Після смерті королеви кортеж із її труною проїхав через Баллатер дорогою до Единбурга.

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com