Підготовка до опалювального сезону: що буде з деокупованими містами Харківщини

Теплове господарство Харківської області загалом технічно підготовлено до зими на 73,3 відсотка, але на деокупованих територіях ситуація набагато гірша., інформує ZN.ua.

Підготовка до опалювального сезону: що буде з деокупованими містами Харківщини
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Влада приймає оперативні рішення, щоб підготуватися до опалювального сезону на деокупованих територіях. Про це в інтерв'ю кореспонденту "Думки" повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами підготовка до опалювального сезону на територіях, що контролювалися Україною, наразі іде за планом. Теплове господарство Харківської області технічно підготовлено на 73,3%.

Але на щойно деокупованих територіях Харківщини ситуація з підготовкою до зими набагато складніша.

Першочергове завдання - відновити постачання на ці території газу та електроенергії.


Лія Ільченко, ZN.ua





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