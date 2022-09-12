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2022-09-12
Підготовка до опалювального сезону: що буде з деокупованими містами Харківщини
Теплове господарство Харківської області загалом технічно підготовлено до зими на 73,3 відсотка, але на деокупованих територіях ситуація набагато гірша., інформує
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Влада приймає оперативні рішення, щоб підготуватися до опалювального сезону на деокупованих територіях. Про це в інтерв'ю кореспонденту
За його словами підготовка до опалювального сезону на територіях, що контролювалися Україною, наразі іде за планом. Теплове господарство Харківської області технічно підготовлено на 73,3%.
Але на щойно деокупованих територіях Харківщини ситуація з підготовкою до зими набагато складніша.
Першочергове завдання - відновити постачання на ці території газу та електроенергії.
Лія Ільченко, ZN.ua