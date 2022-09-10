Контрнаступ не зупинити: яскраві фотожаби на успіхи ЗСУ та втеча окупантів

Користувачі в соцмережах яскраво висміяли втечу окупаційних підрозділів з кількох населених пунктів на тлі успішного контрнаступу Збройних сил України на Харківському напрямку, інформує Апостроф.

"Апостроф" в одному матеріалі зібрав меми, приколи та фотожаби, присвячені провалу ЗС РФ на фронті.

Зокрема, користувачі висміяли відступ та втечу підрозділів окупаційних військ з Ямполя, Ізюму та Лимана. Особливу увагу українці звернули на риторику командування ЗС РФ про те, що паніки у лавах російських військовослужбовців немає, а деокупація населених пунктів пов'язана зі "зміною тактики".


У мемах, присвячених провалу ЗС РФ на Харківському та Слов'янському напрямках, користувачі обіграли екс-президента Віктора Януковича з його легендарною фразою "Астанавітєсь" і плачучого російського лідера Володимира Путіна.


На одній із фотожаб українці також зобразили Москву, яку українським військовослужбовцям також вдалося звільнити під час контрнаступу.


Богдан Соловйов, Апостроф





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