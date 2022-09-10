Окупанти та колаборанти біжать із Луганщини, відео: "Їм страшно"

Російський пропагандист Кирил Імашев в своєму сюжеті показав, що зі Сватового, що на Луганщині, масово тікають.

«Колона цивільних автівок евакуюється з міста. Очевидно, що зараз почнуться репресії, наші війська покинули місто», - каже пропагндист.

Він очікує, що до всіх, хто підтримував окупантів, застосують репресії.

«Їм страшно, вони покидають місто в бік росії», - каже росіянин.

Крім того, очільник Луганської ОВЦА Сергій Гайдай привітав Луганськ і пообіцяв скоре повернення.

Про це він пише в своїх соцмережах.

«Це перший за останні вісім років День Народження Луганська, коли ми чітко розуміємо, що скоро…Віра зміцніла. Передумови вже маємо. Час повернутися прийшов. Чекає місто, чекають люди. Неминуче це станеться. З Твоїм Днем, український Луганськ!», - написав Гайдай.

Також він поцікавився: «Сватово та Кремінна - як у вас справи ??Я просто поцікавився …….».