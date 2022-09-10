У Петербурзі депутати звинуватили Путіна в державній зраді — їх вже викликали в поліцію

Муніципальні ради Москви та Пітера закликають Путіна піти з посади, інформує ZN.ua.

У Петербурзі депутати звинуватили Путіна в державній зраді — їх вже викликали в поліцію
© Офіційний сайт Кремля

Кілька муніципальних депутатів у Санкт-Петербурзі були викликані в поліцію після закликів до імпічменту президента Росії Владіміра Путіна.

7 вересня місцеві депутати смольнинського муніципалітету виступили з критикою «спецоперації» і запропонували Держдумі РФ звинуватити Владіміра Путіна у державній зраді та усунути його з посади.

Автор звернення Дмитро Палюга опублікував його у Twitter. Депутат стверджує, що Путін несе відповідальність за знищення працездатних російських чоловіків, економічний спад Росії та відтік мізків, а також розширення НАТО на схід.

Депутати переконані, що оголошена 24 лютого «спецоперація» досягла протилежного ефекту, ніж очікувалось.

«Вважаємо, що рішення Путіна про початок СВО завдає шкоди безпеці Росії та її громадян», — йдеться у підтриманому більшістю депутатів рішенні.

?Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности

Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52

— Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022

Пізніше Дмитро Палюга та колега-депутат Микита Юферєв опублікували в Twitter повістку, яку їм виписала поліція Санкт-Петербурга за «дискредитацію влади».

Він повідомив, що двох із чотирьох викликаних нардепів міліція наразі відпустила, їм усім загрожують штрафи.

«Поки що нам загрожує штраф, але це вирішить суд. Поки що, за рекомендацією адвоката, утримаюсь від коментарів», — додав він.

На меня и четверых депутатов Смольнинского составили протоколы за дискредитацию органов власти (КоАП РФ 20.3.3)
Двоих отпустили без протокола. Пока нам грозит штраф, но это ещё должен решить суд. Пока воздержусь от подробностей по рекомендации адвоката pic.twitter.com/CFEvIGs9WE

— Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 9, 2022

Як повідомлялось, Рада депутатів муніципального округу Ломоносівський у Москві прийняла звернення до президента РФ Владіміра Путіна із закликом скласти повноваження.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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