Україна очікує від Ізраїлю засудження воєнних злочинів РФ в Україні – Стефанчук
Спікер Верховної Ради також закликає до введення більш потужних санкцій проти Росії, інформує
Офіційний Київ очікує від Держави Ізраїль безкомпромісного, чіткого й однозначного засудження воєнних злочинів РФ в Україні. Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив під час зустрічі з депутатом Кнесету Ізраїлю Ніром Баркатом, повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у
«Спікер українського парламенту зазначив співрозмовнику, що очікує від Держави Ізраїль безкомпромісного, чіткого й однозначного засудження воєнних злочинів РФ в Україні. Також, Р.Стефанчук наголосив на необхідності запровадження більш жорстких економічних та фінансових санкцій проти РФ», – йдеться в повідомленні.
Нір Баркат – ізраїльський політик, депутат Кнесету, колишній мер міста Єрусалим, наразі перебуває з візитом в Україні. Це перший ізраїльський політик, який відвідав нашу державу після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.