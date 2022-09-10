Україна очікує від Ізраїлю засудження воєнних злочинів РФ в Україні – Стефанчук

Спікер Верховної Ради також закликає до введення більш потужних санкцій проти Росії, інформує ZN.ua.

Україна очікує від Ізраїлю засудження воєнних злочинів РФ в Україні – Стефанчук
© Посольство України в Ізраїлі / Facebook

Офіційний Київ очікує від Держави Ізраїль безкомпромісного, чіткого й однозначного засудження воєнних злочинів РФ в Україні. Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив під час зустрічі з депутатом Кнесету Ізраїлю Ніром Баркатом, повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook.

«Спікер українського парламенту зазначив співрозмовнику, що очікує від Держави Ізраїль безкомпромісного, чіткого й однозначного засудження воєнних злочинів РФ в Україні. Також, Р.Стефанчук наголосив на необхідності запровадження більш жорстких економічних та фінансових санкцій проти РФ», – йдеться в повідомленні.

Нір Баркат – ізраїльський політик, депутат Кнесету, колишній мер міста Єрусалим, наразі перебуває з візитом в Україні. Це перший ізраїльський політик, який відвідав нашу державу після початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року.


Максим Царук, ZN.ua





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