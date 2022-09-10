Україна очікує від Ізраїлю засудження воєнних злочинів РФ в Україні – Стефанчук

Офіційний Київ очікує від Держави Ізраїль безкомпромісного, чіткого й однозначного засудження воєнних злочинів РФ в Україні. Про це голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук заявив під час зустрічі з депутатом Кнесету Ізраїлю Ніром Баркатом, повідомляється на сторінці Посольства України в Ізраїлі у Facebook .

«Спікер українського парламенту зазначив співрозмовнику, що очікує від Держави Ізраїль безкомпромісного, чіткого й однозначного засудження воєнних злочинів РФ в Україні. Також, Р.Стефанчук наголосив на необхідності запровадження більш жорстких економічних та фінансових санкцій проти РФ », – йдеться в повідомленні.