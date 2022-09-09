Воєнний стан: Нацполіція заблокувала 48 каналів переправки ухилянтів за кордон

В Україні триває загальна мобілізація, яка введена через військову агресію РФ . Мобілізації підлягають військовозобов'язані чоловіки від 18 до 60 років, але деякі з них намагаються ухилитися від призову. Так співробітники Національної поліції за півроку в Україні виявити та заблокували канали переправки ухилянтів за кордон. Про це пише Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції у Telegram-каналі.

У Департаменті повідомили, що продовжують системні заходи з виявлення та перекриття каналів незаконного переправлення громадян до сусідніх країн поза офіційними пунктами пропуску.

«Проблема збільшення таких «трансферних вікон» для чоловіків призовного віку загострилась із початком військової агресії Російської Федерації. Так, починаючи з 24 лютого за матеріалами Департаменту 58 фігурантів кримінальних проваджень отримали підозри, до суду скеровано дев’ять обвинувальних актів», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що організатори незаконних схем своїх «клієнтів» шукали у соцмережах та закритих групах месенджерів, де і пропонували свої послуги.